Haberler

Öğretmen adayları fidanları toprakla buluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Milli Eğitim Akademisi'nde, öğretmen adayları için düzenlenen fidan dikim etkinliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan MEB Akademik Kurul Üyesi Prof. Dr. Salim Pilav, öğretmenlik mesleğinin sabır ve emek gerektirdiğini vurguladı.

Sivas Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime başlayan öğretmen adayları için fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde Paşabahçe mevkiinde gerçekleştirilen etkinlik MEB Akademik Kurul Üyesi Prof. Dr. Salim Pilav, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve öğretmenler adaylarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğretmen adayları ile birlikte fidan diken Pilav ve Erdoğan, etkinlikte emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek ilgili paydaş kurumlara teşekkür etti.

Öğretmenlik mesleğinin sabır ve emek gerektirdiğini dile getiren MEB Akademik Kurul Üyesi Prof. Dr. Salim Pilav, "Öğretmenlik mesleği, tıpkı bir fidanı büyütmek gibi sabır, emek ve özveri gerektirir. Bugün toprakla buluşturduğumuz her bir fidan, geleceğe bırakılan anlamlı bir mirastır. Öğretmen adaylarımızın da aynı bilinçle ülkemizin yarınlarını inşa edeceğine inanıyorum" dedi.

Erdoğan ise dikilen fidanların öğretmenler adına oluşturulan hatıra ormanında yaşatılacağını belirtti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

