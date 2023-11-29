Sivas Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz MTAL "Kanayan yaramız Gazze ve Filistin" etkinliğinde toplanan parayı Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na teslim etti.

Sivas'ta öğrenciler Filistin için tek yürek oldu

Sivas Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz MTAL "Kanayan yaramız Gazze ve Filistin" etkinliğinde toplanan parayı Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na teslim etti.

Sivas Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz MTAL öğretmen ve öğrencileri evlerinde hazırladıkları ürünleri okulda yine öğretmen ve öğrencilere satarak Gazze ve Filistin için yardım topladı. "Kanayan yaramız Gazze ve Filistin" isimli etkinlikte toplanan para Okul Müdürü İrfan Aytekin tarafından Gazze'ye insanı yardım olarak ulaştırılmak üzere Kızılay Sivas Şube Başkanı Fikret Doğrul'a teslim edildi. - SİVAS