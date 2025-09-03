Haberler

Sivas'ta Mevlit Kandili Kutlamaları ve Sakal-ı Şerif Ziyareti

Sivas'ın Zara ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde dualar okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Ayrıca Peygamber Efendimizin doğduğu gece vesilesiyle Sakal-ı Şerif ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde Mevlit Kandili münasebetiyle dualar edildi, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Zara Merkez Camisinde düzenlenen Mevlid Kandili programında Peygamber Efendimizin doğduğu gece olması vesilesiyle Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.

İlçe Müftüsü Yunus Güleç, Peygamberimize ait Sakal-ı Şerif'i ilk kez bir Mevlid Kandilinde ziyarete açtıklarını söyledi. Yılda bir defa ve Kadir Gecesinde ziyarete açtıkları Sakal-ı Şerif için ilk kez farklı bir uygulamayla Kadir Gecesinde de ziyarete açtıklarını sözlerine ekledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
