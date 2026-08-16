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Sivas'ta Kene Isırması Sonucu KKKA Şüphesiyle Hastanede Ölüm

Sivas'ta Kene Isırması Sonucu KKKA Şüphesiyle Hastanede Ölüm
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Sivas’ta kene yapışan 63 yaşındaki adam, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta kene yapışan 63 yaşındaki adam, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sivas merkeze bağlı Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki 6 çocuk babası Bekir Selvi'ye geçtiğimiz günlerde kene yapıştı. Kene çıkartıldıktan sonra rahatsızlanan Selvi, yüksek ateş şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Selvi bugün vefat etti. Yakınları tarafından teslim alınan Selvi'nin cenazesinin Kızılca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de 2020 yılının Haziran ayında kene yapışması sonucu öldüğü öğrenildi.

Sivas sınırları içerisinde bu yıl kene yapışması sonrası KKKA nedeniyle özenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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