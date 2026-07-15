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Sivaslı esnaftan 15 Temmuz şehitlerine limonata sebil

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Sivas'ta Tuğçe Yiğit adlı esnaf, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla iş yerinin önüne kurduğu limonata sebilinden şehitler hayrına vatandaşlara ücretsiz limonata ikram etti.

Sivas'ta Tuğçe Yiğit adlı esnaf, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla iş yerinin önüne kurduğu limonata sebilinden şehitler hayrına vatandaşlara ücretsiz limonata ikram etti.

Tuğçe Yiğit adlı esnaf, 15 Temmuz şehitleri hayrına limonata ikramı vatandaşlara limonata ikramında bulundu. İkram, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, uygulama günün anlam ve önemi vesilesiyle de takdirle karşılandı.

"En ufak milli değerde birlik olmayı biliyoruz"

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Faik Sametcan Ata, "Bu iyiliği yapan işletme sahibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz zaten böyle bir toplumuz, en ufak milli değerde birlik olmayı biliyoruz. Allah bir daha böylesi bir şey yaşatmasın milletimize" diye konuştu.

İşleteme sahibine ikramlarından dolayı teşekkür eden Cengiz Kaya, "Bu işletmeye limonataları ücretsiz dağıttığı için teşekkür ederim. 15 Temmuz'da kötü bir gün geçirdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Biz esnafız, bu milletin bir parçasıyız"

Çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Tuğçe Yiğit, "Limonata ikramımızı 3 senedir yaz aylarında yapıyoruz. Bugün de 15 Temmuz vesilesiyle şehitlerimizin ruhu için dağıtmak istedik. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Güzel hayır duaları alıyoruz. Biz bu topraklarda acıyı da tatlıyı da hep beraber paylaştık. 15 Temmuz, bizim tek yürek olduğumuz o büyük günün adı. Biz esnafız, bu milletin bir parçasıyız. Bugün meydanlara gelen, vatan nöbetini, bayrak sevgisini yaşatan büyüklerimize, kardeşlerimize içimizden gelen bir teşekkür sunmak istedik. Havalar çok sıcak, onların hararetini alırken aramızdaki o sıcaklığı, o kardeşlik bağını da hatırlayalım istedik. İkramımızı kabul eden, bir yudum alıp bize dua eden herkesten Allah razı olsun. Biz birlikte çok güzel bir milletiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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