Sivas'ta Esnaf, Öğrencilere Sıcak Süt İkramıyla Köy Sütünü Tanıttı

Sivas'ta esnaf Abdullah Arslan, sabahları okula giden 100 öğrenciye sıcak süt ve simit ikram ederek köy sütüne yönelik önyargıyı kırmayı hedefledi. Öğrenciler, doğal sütün lezzetini tadıp etkinlikten memnun kaldılar.

Sivas'ta esnaf Abdullah Arslan, köy sütüne yönelik önyargıyı kırmak amacıyla sabah okula giden yaklaşık 100 öğrenciye sıcak süt ve simit ikram etti. Arslan, "Bir bardak sıcak süt çocukları öğlene kadar dinç tutar" dedi.

Sivas'ta esnaflık yapan Abdullah Arslan, dükkanına gelen bir öğretmenle yaptığı sohbetin ardından anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sohbet sırasında öğretmenin öğrencilerin köy sütünü içmek istemediklerini ve 'kötü koktuğunu' düşündüklerini söylemesi üzerine Arslan, bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak için bir organizasyon düzenlemeye karar verdi. Hazırlıkları kısa sürede tamamlayan Arslan, sabah yaklaşık 100 öğrenciyi iş yerinde ağırlayarak, onlara sıcak süt ve simit ikram etti. Etkinliğe katılan öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de doğal sütün lezzetini tattı. Arslan, köy sütünün önemine değinerek, böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

"Çok mutluyuz"

Esnaf Abdullah Arslan, bir bardak sıcak sütün öğrencileri öğlene kadar dinç tutacağını söyleyerek, "Bir hocamla muhabbet esnasında çocukların köy sütüne sıcak bakmadığını konuştuk. Çocuklar, köy sütünde bir koku olduğunu söylüyorlar. Biz de onun öyle olmadığını çocuklara anlatmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Çocuklar, sabahları kahvaltı yapmıyorlar. Bir bardak sıcak süt, çocukları öğle vaktine kadar dinç tutacaktır. Çocuklara bunları anlatmamız gerekiyor. Bizim öğrencilerimizdeki sıkıntı hazıra daha çabuk ulaşıyorlar. Bir marketten meyve suyunu ve asitli içecekleri almak öğrencilere daha cazip geliyor. Doğal şeyleri çocukların tüketmesi için çaba göstereceğiz. Bugün burada en az 100 tane öğrenci ağırladık. Bu durumdan da çok mutlu olduk" dedi.

"Diğer sütlerden farklı"

Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Göktuğ Kağızmandere, sütün tadının çok güzel olduğunu belirterek, "Süt dağıtan Abdullah amcaya çok teşekkür ederim. Bu sütün diğer sütlerden çok farkı var. Sağlık açısından önemli bir süt ve tadı çok tatlı gerçekten. Her sabah annemle buraya gelerek buradan süt içerim. Arkadaşlarıma önerim süt, yoğurt ve yumurta yesinler. Bu sütün içinde köy kokusunu hissettim. Güzel bir süttü" diye konuştu.

"Çok faydalı"

Kongre Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Edanur Ertuğ ise, "Pastörize edilmiş sütlerden ziyade doğal sütü içmek bizim için çok daha faydalı. Köy sütü içtiğimi fark ettim ve tadı çok lezzetliydi. Bu sütü içince bana gerçekten enerji verdi" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
