Sivas'ta Çift, Sıcak Havalarda Ücretsiz Limonata İkram Ediyor

Sivas'ta Çift, Sıcak Havalarda Ücretsiz Limonata İkram Ediyor
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Sivas'ta fotoğrafçılık yapan bir çift, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlara ücretsiz limonata dağıtarak onları serinletmeyi ve gülümsetmeyi amaçlıyor. Günde yaklaşık 100 litre limonata ikram eden çift, halktan hayır duası alıyor.

Sivas'ta fotoğrafçılık yapan çift, yaz sıcağından bunalan ve serinlemek isteyen vatandaşlara ücretsiz limonata ikram ederek yüzlerini gülümsetiyor. Günde yaklaşık 100 litre limonata dağıtan çift, vatandaşlardan hayır duası alıyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor. Gün içerisinde 30 dereceyi aşan hava sıcaklıkları, öğlen saatlerinde kavurucu bir etki oluşturuyor. Sivas'ta fotoğrafçılık yapan bir çift, sıcak havalardan bunalan vatandaşların yüzünü gülümsetmek ve serinletmek amacıyla işyerinin önüne limonata sebili kurdu. Vatandaşların sıcak havalar nedeniyle yüzlerinin asık olduğunu ifade eden çift, bir nebze olsun serinletmek için günde 5 damacana limonata ikram ediyor. Eşi ile birlikte fotoğrafçılık yapan Tuğçe Yiğit, "Sokaktan geçen insanları sıcak havalarda yorgun ve mutsuz gördük. Bizlerde ne yapabiliriz diye düşündük. İnsanları serinletmek için limonata dağıtmak istedik" şeklinde konuştu.

"Amacımız insanları serinletmek ve gülümsetmek"

Limonata içenlerden kendilerine hayır duaları etmelerini istediklerini belirten Yiğit, "Bir sabah dükkana geldiğimizde sokakta geçen insanları sıcak havalarda yorgun ve mutsuz gördük. İnsanlar sıcak havalardan dolayı fazlasıyla bunalmıştı. Bizlerde ne yapabiliriz diye düşündük. İnsanları serinletmek için limonata dağıtalım dedik. Dükkanımızın önüne limonata standımızı kurduk. Halkımız günde yaklaşık 5 damacana limonata tüketiyor. İnsanlar tarafından çok güzel tepkiler ve geri dönüşler alıyoruz. Sadece amacımız insanları serinletmek ve gülümsetmek. Biz bunu geçmişlerimizin, ölenlerimizin hayrına yapıyoruz ve içenlerden de dua etmelerini istiyoruz. Bizim işimiz fotoğrafçılık, biz sürekli insanlara gülümseyin çekiyoruz dediğimiz için amacımız tüm insanları gülümsetmek. Dükkanımızda limonatada ücretsiz ama gülümsemek zorunlu tüm halkımızı limonata içmeye bekliyoruz ve herkese yetecek limonatamız var" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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