İmamın sanat sevgisi camiye yansıdı

Sivas'ta 2000 yılında inşa edilen ve zaman içerisinde çeşitli bakım ve onarımlardan geçen Çelebiler Köyü Camii'nin iç mekanında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Sivas'ta Çelebiler Köyü Camii'nde görev yapan imam Harun Kaşkaya, görev yaptığı camiyi geleneksel Türk-İslam sanatlarının seçkin örnekleriyle süsleyerek ibadethaneye estetik bir görünüm kazandırdı. Hat ve tezhip ustalarıyla birlikte yürütülen çalışmalarda caminin mihrap, kubbe ve duvarları; hat, tezhip ve kalem işi sanatlarıyla bezenerek yeniden düzenlendi.

Yapılan çalışmalara katkı sağlayan imam Harun Kaşkaya, göreve başladığı günden bu yana caminin eksiklerini gidermeye gayret ettiklerini belirterek, "2024 yılında Çelebiler Köyü Camii'ne atandığımdan bu yana camimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve her geçen gün daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamak için gayret ediyorum. Zamanla boya yüzeylerinde deformasyonlar oluşmuştu. Bunun üzerine hat ve tezhip ustalarımızla birlikte çalışmalara başladık. Ben de imkanlarım ölçüsünde bu çalışmalara katkı sundum. Ortaya çıkan eserin cemaatimiz tarafından beğenilmesi bizleri ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Çelebiler Köyü Camii cemaati de gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, caminin manevi atmosferine katkı sunan Kaşkaya ile emeği geçen hat ve tezhip ustalarına teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı