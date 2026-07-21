Haberler

İmamın sanat sevgisi camiye yansıdı

İmamın sanat sevgisi camiye yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Çelebiler Köyü Camii'nde imam Harun Kaşkaya öncülüğünde, hat ve tezhip ustalarıyla birlikte iç mekân geleneksel Türk-İslam sanatlarıyla yeniden düzenlendi.

Sivas'ta 2000 yılında inşa edilen ve zaman içerisinde çeşitli bakım ve onarımlardan geçen Çelebiler Köyü Camii'nin iç mekanında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Sivas'ta Çelebiler Köyü Camii'nde görev yapan imam Harun Kaşkaya, görev yaptığı camiyi geleneksel Türk-İslam sanatlarının seçkin örnekleriyle süsleyerek ibadethaneye estetik bir görünüm kazandırdı. Hat ve tezhip ustalarıyla birlikte yürütülen çalışmalarda caminin mihrap, kubbe ve duvarları; hat, tezhip ve kalem işi sanatlarıyla bezenerek yeniden düzenlendi.

Yapılan çalışmalara katkı sağlayan imam Harun Kaşkaya, göreve başladığı günden bu yana caminin eksiklerini gidermeye gayret ettiklerini belirterek, "2024 yılında Çelebiler Köyü Camii'ne atandığımdan bu yana camimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve her geçen gün daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamak için gayret ediyorum. Zamanla boya yüzeylerinde deformasyonlar oluşmuştu. Bunun üzerine hat ve tezhip ustalarımızla birlikte çalışmalara başladık. Ben de imkanlarım ölçüsünde bu çalışmalara katkı sundum. Ortaya çıkan eserin cemaatimiz tarafından beğenilmesi bizleri ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Çelebiler Köyü Camii cemaati de gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, caminin manevi atmosferine katkı sunan Kaşkaya ile emeği geçen hat ve tezhip ustalarına teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası Murat Bakan, CHP'den istifa etti

Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk vekil istifası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu

Gelsin dolarlar! En yüksek meblağı Fenerbahçe'ye ödeyecekler
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber

Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler

Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu: Netanyahu ile görüşmesini engelliyor

İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu
Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı

Elindeki silahla otobüs şoförünü tehdit etti, gerçek bambaşka çıktı
Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı