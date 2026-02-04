Haberler

Sivas'ta 8 metre uzunluğundaki kardan adam kuleyi andırdı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde, yoğun kar yağışının ardından çocuklar ve köy sakinleri bir günde 8 metre yüksekliğinde dev bir kardan adam yaptı. Yapılan kardan adam, ilginç görüntüsüyle ilgi odağı oldu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde, yoğun kar yağışının ardından çocuklar ve vatandaşlar bir günde yaklaşık 8 metrelik kardan adam yaptı, kardan adam daha çok kuleyi andırdı.

Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde yoğun kar yağışının ardından biriken karlar, ilginç bir çalışmaya sahne oldu. Köyde yaşayan Yakup Aydın, çocukları ve arkadaşlarının da desteğiyle, iskele kullanarak sadece bir gün içerisinde yaklaşık 8 metre yüksekliğinde dev bir kardan adam yaptı. Günlerdir etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen köyde ortaya çıkan dev kardan adam, görenlerin ilgisini çekti. Köy halkı ve çocuklar yapılan kardan adamın etrafında hatıra fotoğrafı çektirirken, ortaya çıkan görüntüler renkli anlara sahne oldu.

Hedefi 14 metreydi, iskele yetmedi

Yakup Aydın, iskele kullanarak kardan adamı yaptıklarını belirtip, "Çocuklarla köye gittik, köyde çok fazla kar yağmıştı, öyle bir kardı ki yaklaşık 10 çatı çökmüştü ve kar 1 metrenin üzerindeydi. Çocuklarla kardan adam yapmak aklımıza geldi, kardan adama başladık, yükseldi ama merdivensiz olmadı, önce dört metrelik merdiven getirdik, o da yetmedi, daha sonra yedi metrelik merdiven aldık. Kar çıkarmak çok zor oldu, iplerle kovalarla tepesine kar taşıdık ve kardan adamı yükselttik. Hedefimiz 14 metreydi ama zaman yetmedi. Herkes fotoğraf çekildi, büyük bir ilgi odağı oldu, bu da bizi çok mutlu etti" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
