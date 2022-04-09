Sivas'ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi - Haberler

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Sivas'ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Nevzat Yücel - Yerel
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Sivas'ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi Jandarma timleri tarafından Sivas'ın Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

SUŞEHRİ, SİVAS (İHA) - Sivas'ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi

SİVAS - Jandarma timleri tarafından Sivas'ın Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bugün günün ilk saatlerinde Sivas'ın Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramada N.D. isimli bir gencin valizinde 2 kilo 50 gram toz Esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs savcı talimatı ile gözaltına alındı.

Sivas'ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi

Sivas'ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi

Sivas'ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Nevzat Yücel - Yerel

Jandarma, Suşehri, Sivas, Esrar, Yerel, Haberler

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