SUŞEHRİ, SİVAS (İHA) - Sivas'ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi

SİVAS - Jandarma timleri tarafından Sivas'ın Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bugün günün ilk saatlerinde Sivas'ın Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramada N.D. isimli bir gencin valizinde 2 kilo 50 gram toz Esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs savcı talimatı ile gözaltına alındı.