Sivas'ta 121 bin 211 öğrenci karne heyecanı yaşadı

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Sivas'ta 121 bin 211 öğrenci karne heyecanı yaşadı Sivas'ta 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde il genelinde 727 okulda eğitim gören 121 bin 211 öğrenci okulun son gününde karne alarak 3 aylık yaz tatiline merhaba dedi.

Sivas'ta 121 bin 211 öğrenci karne heyecanı yaşadı

SİVAS - Sivas'ta 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde il genelinde 727 okulda eğitim gören 121 bin 211 öğrenci okulun son gününde karne alarak 3 aylık yaz tatiline merhaba dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Talha Emre Zileligil İlk ve Ortaokul'da düzenlenen karne dağıtım programına katıldı. Vali Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay sınıflara geçerek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekinen Şimşek, 3 aylık yaz tatilini iyi geçirmelerini, bol bol dinlenmelerini ve kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere çeşitli hediyeler ve okuma kitabı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARZU KÜBRA DOĞAN - Yerel
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