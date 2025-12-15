Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı 479 bini aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

2024'ün Ocak-Kasım döneminde 384 bin 562'si iç hatlara, 5 bin 155'i ise dış hatlara olmak üzere 389 bin 717 kişinin faydalandığı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025'in aynı döneminde 471 bin 709'u iç hatlara, 7 bin 420'si ise dış hatlara olmak üzere toplam 479 bin 129 kişi faydalandı.

Yolcu sayısındaki artış yaklaşık yüzde 23 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS