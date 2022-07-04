Sivas Katliamı'nda Yitirilenler, Bornova'da Anıldı

Bornova Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde katledilen canları, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserle andı.

Sivas Katliamı kayıplarının anısına düzenlenen gecede, Şef Dr. Mahmut Karagenç yönetimindeki Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Sivas'ta yitirilen şair ve ozanların eserleri ile onların anısına bestelenen eserleri seslendirdi.

Gazeteci-yazar Mazlum Vesek'in, Sivas'ta katledilenlerin sanat ve yaşamlarını anlattığı, 'Sivas 93' isimli bir sunum yaptığı ve semah ekibinin sahne aldığı gecede, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

ANKA / Yerel