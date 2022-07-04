Sivas Katliamı'nda Yitirilenler, Bornova'da Anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Katliamı'nda Yitirilenler, Bornova'da Anıldı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

Bornova Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde katledilen canları, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen konserle andı.

Bornova Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde katledilen canları, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserle andı.

Sivas Katliamı kayıplarının anısına düzenlenen gecede, Şef Dr. Mahmut Karagenç yönetimindeki Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Sivas'ta yitirilen şair ve ozanların eserleri ile onların anısına bestelenen eserleri seslendirdi.

Gazeteci-yazar Mazlum Vesek'in, Sivas'ta katledilenlerin sanat ve yaşamlarını anlattığı, 'Sivas 93' isimli bir sunum yaptığı ve semah ekibinin sahne aldığı gecede, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

ANKA / Yerel

Madımak Oteli Sivas Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title