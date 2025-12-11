Haberler

'Kadınsın yapamazsın' dediler, şimdi tır şoförlüğü yapıyor

Sivas'ta yaşayan 35 yaşındaki Rabia Demir, çocukluk hayalini gerçekleştirerek kentin ilk kadın tır şoförü oldu. Toplumsal ön yargıları aşarak, diğer kadınlara ilham veren Demir, mesleğini severek sürdürüyor.

Sivas'ta yaşayan Rabia Demir, çocukluk hayali olan tır şoförlüğünü gerçekleştirerek, kentin ilk kadın silobas şoförü oldu. Toplumsal ön yargılara aldırmadan mesleğe başlayan Demir, diğer kadınlara da ilham kaynağı oluyor.

Sivas'ta yaşayan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Rabia Demir, çocukluğinda ilgi duymaya başladığı ağır vasıta araç şoförlüğünü meslek haline getirdi. Demir, uzun süredir hayalini kurduğu tır şoförlüğü için gerekli tüm ağır vasıta sürücü belgelerini aldıktan sonra bir nakliye firmasında işe başladı. Demir, bir süredir silobas tipi tır ile çimento ve benzeri kuru malzemeler taşıyor. Sivas'ın ilk kadın tır şoförü olan Demir, azmi ve kararlılığıyla hem kentte hem de sosyal medyada birçok kişiye ilham olmaya devam ediyor.

Yolda kullandığı tırı görenlerin çoğu zaman şaşırdığını aktaran Rabia Demir, vatandaşların zaman zaman fotoğraf çekinmek istediklerini de söyledi. Toplumdaki bazı ön yargılara rağmen işini severek yaptığını belirten Demir, mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu ifade etti. İnsanların 'Kadınsın yapamazsın' demelerine kulak asmayan Demir, kazandığı parayla çocuklarına baktığını söyledi.

"Yapamazsın dediler"

Mesleğin başlarında zorlandığını belirten Rabia Demir, "Bu mesleğe çocukluk zamanlarımda heves duyuyordum ve bu işi yapmanın gururunu yaşıyorum. Kafama bu mesleği yapacağım diye koydum. Daha sonra gerekli bütün ehliyetlerimi tamamladım. Bu işlemleri tamamladıktan sonra iş başvurusunda bulunarak, işe alındım. Sivas'taki ilk tır şoförlüğü yapan kadınım ve bunun gururunu yaşıyorum. İnsanlar yolda gördüğü zaman çok şaşırıyor. Bazı insanlar fotoğraf dahi çekinmek istiyor ve tebrik ediyor. İlk başlarda çok zorlandım ama daha sonrasında alıştım. Her işin kendine göre bir zorluğu var. Şu anda da severek yapıyorum. Normal araba kullanmak yerine tır sürmeyi tercih ettim. Kadınlar hünerlerini sadece mutfakta sergilemesin, hayallerinin peşinden koşsun. İlk bu işe başladığımda 'Yapamazsın' dediler. Buradan kazandığım para ile de çocuklarıma bakıyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
