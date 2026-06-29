Sivas'ta 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Gürün ilçesinde saat 18.51'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekipler saha taraması başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı