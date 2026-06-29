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Sivas'ta 3,7 büyüklüğünde deprem

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Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.51'de 3,7 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte deprem meydana geldi. Hafif hissedilen depremde can kaybı yaşanmazken, ekipler saha taraması başlattı.

Sivas'ta 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Gürün ilçesinde saat 18.51'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekipler saha taraması başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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