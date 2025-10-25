Haberler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 'Filistin Farkındalığı Projesi' Başlatıldı


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla 'Filistin Farkındalığı Projesi'ni hayata geçirdi. Öğrenciler, çeşitli sanatsal etkinliklerle Filistin'deki dramı yansıtan enstalasyonlar oluşturdu ve sembolik farkındalık etkinlikleri düzenledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde anlamlı bir farkındalık projesi hayata geçirildi.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ensar Yıldız öncülüğünde ve Okul Öncesi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla, "Filistin Farkındalığı Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında öğrenciler tarafından, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla çeşitli sanatsal etkinlikler düzenlendi.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yapalı'nın da katkılarıyla, kampüs içerisindeki bir inşaat alanı Filistin'deki dramı yansıtan bir "Enstalasyon Sanatı" sahnesine dönüştürüldü. Çeşitli obje ve malzemelerin mekana yerleştirilmesiyle oluşturulan bu enstalasyonda, Filistin'de yaşanan acıların izleyiciler tarafından deneyimlenebilmesi hedeflendi. Ayrıca Eğitim Fakültesi binası içerisinde öğrenciler tarafından Filistin'de yaşanan sivil kayıpları simgeleyen özel bir enstalasyon alanı hazırlandı. Bu alanda; beyaz örtülere sarılmış oyuncaklar, fotoğraflar, Filistin'i simgeleyen semboller ve kanı temsilen kırmızı sıvıyla doldurulmuş biberonlar kullanıldı. Söz konusu düzenlemenin, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekmesi amaçlandı.

Proje etkinlikleri kapsamında, küresel Sumud Filosu ile eş zamanlı olarak Has Bahçe'de sembolik bir farkındalık etkinliği de gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, öğrenciler tarafından Filistin halkının direnişini simgeleyen minyatür gemiler kampüs akarsuyuna bırakılarak barış ve dayanışma mesajı verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel


