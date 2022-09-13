Şişli Plak Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Şişli Belediyesi'nin bu yıl 2’nci kez 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenleyeceği 'Şişli Plak Festivali', İstanbul’un müzik ve plak kültürünü yaratan tüm paydaşları 2 gün boyunca bir araya getirecek.

Şişli Belediyesi'nin bu yıl 2'nci kez 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenleyeceği ' Şişli Plak Festivali', İstanbul'un müzik ve plak kültürünü yaratan tüm paydaşları 2 gün boyunca bir araya getirecek.

Şişli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve iki gün boyunca devam edecek olan Şişli Plak Festivali'nde müzikseverler pek çok etkinlik, söyleşi ve konserlerle keyifli zaman geçirecek.

Feriköy Organik Pazarı otopark alanında gerçekleştirilecek etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde; plak stantları, söyleşiler, mezatlar, imza günlerinin yanı sıra efsane gruplar Yeni Türkü ve Bulutsuzluk Özlemi'nin dışında, Balkan müzikleriyle herkesin beğenisini kazanan Kolektif İstanbul, Tuna Kiremitçi, Eda Baba, Özge Fışkın gibi albümleri plak olarak da basılan Türk rock müziğinin önemli gruplarının konserleri gerçekleşecek.

Vigor Kültür Sanat'ın, sanat danışmanlığını yaptığı, İstanbul'un önemli plak koleksiyoncularının ve plak müdavimlerinin bir araya geleceği 'Şişli Plak Festivali', müzik kültürüne katkı sağlarken aynı zamanda geliştirilen içeriğiyle plakseverler için de buluşma adresi olacak.