Haberler

Şişli'de Isı Yalıtımı Çalışmasında Yangın Çıktı

Şişli'de Isı Yalıtımı Çalışmasında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de bir binada yapılan ısı yalıtımı çalışması sırasında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve olayda maddi hasar meydana geldi.

Şişli'de bir binada yapılan ısı yalıtımı çalışması sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binada yapılan ısı yalıtımı çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle kısa panik yaşanırken, binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok

Türkiye'yi sarsan faciada dehşeti yaşadılar: Gidecek yerimiz yok
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.