Kolundan yaralanan çocuk, iş makinasıyla bulunduğu yerden alınıp sağlık ekibine teslim edildi

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen soba nedeniyle yaralanan 10 yaşındaki Yalçın Akburak, 6 saat süren çalışmalar sonucu iş makinesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen soba sonucu kolundan yaralanan 10 yaşındaki çocuk, iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekibine teslim edildi.

Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde sobanın devrilmesi sonucu Yalçın Akburak (10), sağ kolundan yaralandı. Olayın ardından harekete geçen İl Özel İdare ekipleri, zorlu kış şartları nedeniyle ulaşılamayan köyde yaklaşık 6 saat süren yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde küçük çocuk, iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı ve ambulansa teslim edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
