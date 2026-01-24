Kolundan yaralanan çocuk, iş makinasıyla bulunduğu yerden alınıp sağlık ekibine teslim edildi
Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde sobanın devrilmesi sonucu Yalçın Akburak (10), sağ kolundan yaralandı. Olayın ardından harekete geçen İl Özel İdare ekipleri, zorlu kış şartları nedeniyle ulaşılamayan köyde yaklaşık 6 saat süren yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde küçük çocuk, iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı ve ambulansa teslim edildi. - SİİRT