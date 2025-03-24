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Sirt'te Solunum Sorunu Olan Bebek Askeri Helikopterle Hastaneye Taşındı

Sirt'te Solunum Sorunu Olan Bebek Askeri Helikopterle Hastaneye Taşındı
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 7 aylık olarak dünyaya gelen yeni doğan bebek, solunum sorunu nedeniyle acil olarak askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti, annenin sağlık durumu ise iyi.

Sirt'te solunum sorunu yaşayan yeni doğan bebek askeri helikopterle hastaneye taşındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'a bağlı Güçlükonak ilçesinde 7 aylık olarak doğan bebeğin solunum sorunu yaşadığı görülünce 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Ekiplerin bebeğin durumunu kritik görmesi üzerine askeri yetkililerden helikopter desteği istedi. Yeni doğan bebek ve annesi askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin hayatını kaybettiği bildirilirken, anne M.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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