Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
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Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

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Sırrı Süreyya Önder'in aort kapağı değişimi için gerçekleştirilen 12 saatlik operasyon sonrası yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Doktorları Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Operasyonumuz 12 saat sürmüştür. Önder'in aort kapağı değiştirilmiştir. En büyük kalp cerrahı operasyonlarından biridir. Önder yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Hayati tehlikesi devam etmektedir" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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