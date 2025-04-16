Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor
Sırrı Süreyya Önder'in aort kapağı değişimi için gerçekleştirilen 12 saatlik operasyon sonrası yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Doktorları Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Operasyonumuz 12 saat sürmüştür. Önder'in aort kapağı değiştirilmiştir. En büyük kalp cerrahı operasyonlarından biridir. Önder yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Hayati tehlikesi devam etmektedir" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel