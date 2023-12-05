Şırnak Valisi Cevdet Atay, yangında hayatını kaybeden Kenan Yorga'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Şırnak Valisi Cevdet Atay, 12 Kasım'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Kenan Yorga'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 12 Kasım'da meydana gelen yangında ağır yaralanarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ancak 22 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kenan Yorga (12) için Şırnak Belediyesi Taziye Evi'nde kurulan taziyeye katılarak, yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. - ŞIRNAK