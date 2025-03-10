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Sadece 1 ay okula gitti, 20 yıldır dağda yaşıyor

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4 kişilik Yacan ailesinin en büyük oğulları Hayati Yacan, 20 yıldır Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda yaşıyor. 1 ay köy okuluna gittikten sonra hayvanları için eğitim hayatına veda eden Yacan, "Okusaydım öğretmen olmak istiyordum. Ama çobanlık nasip oldu. 26 yaşındayım daha hiçbir şehir görmedim. En çok Antalya ve İstanbul'a gitmek istemiştim ama bir türlü nasip olmadı" dedi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda 20 yıldır dağdan inmeyerek kendini hayvanlarına adayan 26 yaşındaki çoban, "Ömrüm hep dağlarda, yaylalarda geçti. Hiç şehir görmedim oralar nasıl merak ediyorum" dedi.

İlçeye bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan 4 kişilik Yacan ailesinin en büyük oğulları Hayati Yacan, 1 ay köy okuluna gittikten sonra eğitim hayatını bıraktı. 2 bin 650 rakımlı yaylada 4 kişilik ailesiyle kalan Yacan, geçim kaynakları olan hayvancılığı bırakmayıp yaz-kış burada kalıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yaylada sabah hayvanlarına yem vermek için saman taşıyıp karda seren Yacan, daha sonra koyun ve keçilerine yaptığı patika yoldan yürütüp sabah öğle ve akşam yemini veriyor.

Sadece 1 ay okula gitti, 20 yıldır dağda yaşıyor

"ANTALYA'YA VE İSTANBUL'A GİTMEK İSTEMİŞTİM, NASİP OLMADI"

Kendini bildi bileli ailesiyle yaylada kaldığını, hayvanları için okulunu bıraktığını söyleyen Yacan, "Okusaydım öğretmen olmak istiyordum. Ama çobanlık nasip oldu. Yaylada kaldığımız için gidip gelmek zordu. 26 yaşındayım daha hiçbir şehir görmedim. En çok Antalya ve İstanbul'a gitmek istemiştim ama bir türlü nasip olmadı. Hayvanlara alıştım, mutluyum, seviyorum ailemle beraberim. Ömrüm hep dağlarda, yaylalarda geçti. Hiç şehir görmedim oralar nasıl merak ediyorum" dedi.

Sadece 1 ay okula gitti, 20 yıldır dağda yaşıyor

Sadece 1 ay okula gitti, 20 yıldır dağda yaşıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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1 maç daha kaybederlerse küme düşecekler
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Gördüğü manzaraya dayanamayıp hemen aracından indi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıErdal_19:

Mağaranda kal şehir hayatı seni harcar

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Haber YorumlarıKimesterseni:

yazik ya buda hayat iste, askerdeyken bu sekilde bir muslu arkadasim vardi , turkce de konusamazdi, ama g3 piyade tufegini en ufak vidasina kadar soker takardi

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Haber YorumlarıSa Sa:

İnşallah nasip olur, Allah gönlune göre versin

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Allah Bahtini Acik ve Hayirli Eylesin, Hep Boyle Temiz Kal Insallah..

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Haber YorumlarıCan Dersimli:

İstanbulda yaşayacağına o dağ köyünde stressiz yaşamak bin kat iyidir.

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

BOŞVER ADAMIM ORDA KAL BENDE 1 SENE BEYTÜŞEBAPTA KALDIM İYİ BİLİRİM ORALARI GÜZELDİR DAĞLIK ALAN ÇOK MAĞARA VARDIR EN GÜZELİ MAĞARADA YAŞAMAN

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