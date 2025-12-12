Şırnaklı öğrencilerden Filistin'e şiirli destek

Şırnak'ta öğretmen ve öğrenciler, Filistin'e destek olmak için şiir okudu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Filistin'de savaş mağduru çocukların yanında olduklarını hissettirmek için anlamlı bir proje hayata geçirdi. Beldenin birçok noktasında şiirler okuyarak farkındalık oluşturan öğretmen ve öğrenciler bu projenin devamlılığını sağmak için herkesi projeye destek olmaya davet etti.

Edebiyat öğretmeni Dilan Çağatay, Filistin'e destek olmak için bu projeyi başlattıklarını söyledi. Çağatay, "Bu projede yer almak beni mutlu etti. Umarım amacına ulaşmıştır" dedi.

Elif Bayram isimli öğrenci ise "Arkadaşlarımız ve edebiyat öğretmenlerimizle beraber güzel bir proje geçirdik hayata. Çok gururlandık" diye konoştu.

Öğrencilerden Barış Aydemir de "Filistin için projede yer aldım. Kardeşlerimizin yanında olmak önemli. Çok mutlu ve gururluyum" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK