Şırnak’ta köylerde yaz akşamları sinema şöleni başlıyor

Şırnak Valiliği tarafından başlatılan geçtiğimiz yıl başlatılan ve 13 köy ile beldede 3 bin 500'den fazla vatandaşa ulaşan Seyyar Sinema Projesi, bu yıl da Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yeniden hayata geçiriliyor.

Şırnak Valiliği himayesinde 2025 yılında başlatılan ve kırsalda yaşayan çocuklar ile aileleri açık hava sinema etkinlikleriyle buluşturan "Seyyar Sinema Projesi", bu yıl da yeniden uygulanacak. Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek proje kapsamında, özellikle sinema salonlarına ulaşım imkanı bulunmayan köy ve beldelerde yaşayan çocuklar ile aileler yaz akşamlarında açık hava sinema gösterimleriyle bir araya gelecek. Toplam 13 köy ve beldede düzenlenen etkinliklere 3 bin 500'ü aşkın vatandaş katıldı. Gösterimlerde çocuklar ve ailelere patlamış mısır, pamuk şeker, meyve suyu ve su ikram edilirken, ikram malzemelerinin önemli bir bölümü Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünün destekleriyle temin edildi.

Çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlere erişimini artırmayı, aile bağlarını güçlendirmeyi ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlayan proje, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Büyük beğeni toplayan Seyyar Sinema Projesi bu yıl da farklı köy ve beldelerde yeniden düzenlenecek. Yaz boyunca gerçekleştirilecek açık hava sinema etkinlikleriyle çocukların sosyal gelişimine katkı sunulması, ailelerin ise birlikte keyifli vakit geçirmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı