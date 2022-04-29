Şırnak'ta kınalı keklikler doğaya bırakıldı, kafesleri yakıldı - Haberler

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Şırnak'ta kınalı keklikler doğaya bırakıldı, kafesleri yakıldı

İhlas Haber Ajansı - Halil Azizoğlu - Yerel
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Şırnak'ta kınalı keklikler doğaya bırakıldı, kafesleri yakıldıŞIRNAK Şırnak'ta jandarma ve emniyet birimleri tarafından el konulan kınalı keklikler, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta kınalı keklikler doğaya bırakıldı, kafesleri yakıldı

ŞIRNAK Şırnak'ta jandarma ve emniyet birimleri tarafından el konulan kınalı keklikler, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, kafesleri yakarak, keklikleri doğaya bıraktı.

Kent merkezi ve Beytüşşebap ilçesinde jandarma ile emniyet birimleri tarafında el konulan 34 kınalı keklik için 7 şahsa 28 bin 402 TL idari, 42 bin 400 TL tazminat cezası ile kınalı keklik avcılarına toplamda 70 bin 802 lira ceza uygulandı. El konulan keklikler, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yetkililer, kınalı kekliklerin kontrolünü yaptıktan sonra doğal ortamlarına bırakarak kafesleri yaktı.

İhlas Haber Ajansı / Halil Azizoğlu - Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türk Lirası, Jandarma, Şırnak, Yerel, Haberler

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