Şırnak'ta 35 bin lira maaş alan çobanlar tatile girdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde aylık 35 bin lira maaş ile 6 ay çalışan çobanlar, havaların soğuması ile birlikte hayvanların ahırlarda beslenmeye başlaması ile tatile girdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde aylık 35 bin lira maaş ile 6 ay çalışan çobanlar, havaların soğuması ile birlikte hayvanların ahırlarda beslenmeye başlaması ile tatile girdi.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ilkbahar aylarında keçi ve koyun sürüleri için aylık 35 bin lira maaşla tutulan çobanlar, sonbahar aylarının gelmesiyle beraber görevlerinin de sonuna geldi. Binlerce sürüyü dağlarda aylarca otlatan çobanlar ve bölgede "berivan" olarak adlandırılan süt sağan kişiler, işlerine 6 ay ara vermiş olacak. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde ikamet eden köylüler, havaların soğumasıyla beraber keçi ve koyunlarını sürüden ayırıp ahırlara götürmeye başladı. Üreticiler, hayvanlarını 6 ay boyunca ahırda besleyecek.

Köy muhtarı Ramazan Gükçe, ilçe genelinde her yıl bahar aylarında çoban tuttuklarını belirterek, "6 ay çoban ve berivanlar çok zorluk çekiyor. Sonbahar geldi, her yıl bu vakitlerde köylüler toplanıyor, herkes koyun ve keçisini sürüden ayırıp ahırlara götürüyor. Dışarda kalırlarsa hastalanırlar. Bu yüzden soğuklardan da korumuş oluyoruz. Çobanlar evlerine gidecek, berivanlar da 6 ay evlerinde kalmış olacak. Bu zorlu mesai sona erdi" dedi. - ŞIRNAK