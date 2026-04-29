Şırnak'ta 29 kişinin yaralandığı husumette uzlaşı süreci başladı

Şırnak'ta Yorga ile Katar aileleri arasında yaşanan ve 29 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan arazi anlaşmazlığının ardından barış için atılan adıma AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay sonrası bölgede tansiyonun düşürülmesi ve kalıcı huzurun sağlanması için kanaat önderleri, aşiret büyükleri ve siyasi isimler devreye girdi. Barış görüşmelerinin hız kazandığı süreçte Milletvekili Arslan Tatar, beraberindeki heyetle birlikte her iki aileyi de ziyaret ederek uzlaşı çağrısında bulundu.

Yorga ve Katar aileleriyle ayrı ayrı bir araya gelen Tatar, görüşmelerde sağduyu, kardeşlik ve toplumsal huzur mesajları verdi. Ziyaretlerde, bölgede yeniden güven ortamının tesis edilmesi ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için diyalog ve karşılıklı anlayış vurgusu öne çıktı.

Şırnak'ın tarih boyunca birlik ve beraberlik kültürüyle öne çıkan bir şehir olduğuna dikkat çeken Tatar, yaşanan gerginliğin barışla sonuçlanması adına girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Tatar, "Kıymetli Yorga ve Katar ailelerini ziyaret ederek bir araya geldik. Gösterdikleri misafirperverlik ve samimi sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" ifadelerini kullandı.

Bölgede sürdürülen barış görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı