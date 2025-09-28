Şırnak Emniyet Müdürü Sazak, Güvenlik Hizmetlerini Etkinleştirecek

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, yeni dönemde güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütüleceğini kaydetti.

Şırnak İl Emniyet Müdürü olarak 18 Eylülde göreve başlayan Volkan Sazak, kısa sürede halkın arasında yer alan çalışmalarıyla dikkat çekti. Göreve gelir gelmez Şırnak ve ilçelerinde sahaya inen Sazak, vatandaşlar, esnaf, çocuklar ile doğrudan temas kurmayı sürdürüyor. Emniyet Müdürü Sazak, "Şırnak'ın Huzuru" faaliyetleri kapsamında Cizre ilçesinde çocuklarla bir araya geldi. Sazak, Nur Mahallesi BOTAŞ Parkında düzenlenen etkinlikte miniklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Sazak, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı ile birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu. Bölge halkının sorunlarını dinleyen Sazak, güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Önceki akşam ise Şırnak merkez Cumhuriyet Caddesi'nde denetimlere katılan Sazak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Görev anlayışını 7 gün 24 saat halkın yanında olmak şeklinde ortaya koyan Sazak, emniyetin sahada daha görünür olacağı mesajını verdi. - ŞIRNAK