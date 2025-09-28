Haberler

Şırnak Emniyet Müdürü Sazak, Güvenlik Hizmetlerini Etkinleştirecek

Şırnak Emniyet Müdürü Sazak, Güvenlik Hizmetlerini Etkinleştirecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, göreve geldiği günden itibaren güvenlik hizmetlerini daha etkin bir şekilde yürütmeyi hedeflediklerini belirtti. Sazak, halkla doğrudan temas kurarak Cizre’de çocuklarla bir araya geldi ve esnafları ziyaret ederek sorunları dinledi.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, yeni dönemde güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütüleceğini kaydetti.

Şırnak İl Emniyet Müdürü olarak 18 Eylülde göreve başlayan Volkan Sazak, kısa sürede halkın arasında yer alan çalışmalarıyla dikkat çekti. Göreve gelir gelmez Şırnak ve ilçelerinde sahaya inen Sazak, vatandaşlar, esnaf, çocuklar ile doğrudan temas kurmayı sürdürüyor. Emniyet Müdürü Sazak, "Şırnak'ın Huzuru" faaliyetleri kapsamında Cizre ilçesinde çocuklarla bir araya geldi. Sazak, Nur Mahallesi BOTAŞ Parkında düzenlenen etkinlikte miniklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Sazak, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı ile birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu. Bölge halkının sorunlarını dinleyen Sazak, güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Önceki akşam ise Şırnak merkez Cumhuriyet Caddesi'nde denetimlere katılan Sazak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Görev anlayışını 7 gün 24 saat halkın yanında olmak şeklinde ortaya koyan Sazak, emniyetin sahada daha görünür olacağı mesajını verdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı infial yarattı
Cami tuvaletinin camını yumrukla parçaladı, kolu kanlar içinde asılı kaldı

Cami tuvaletinin camlarını parçaladı! Kolu kanlar içinde asılı kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.