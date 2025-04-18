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Şırnak, Çocuk Nüfus Oranında İkinci Sırada

Şırnak, Çocuk Nüfus Oranında İkinci Sırada
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TÜİK'in açıkladığı 'İstatistiklerle Çocuk, 2024' verilerine göre Şırnak, yüzde 37,4 ile Türkiye'de en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ikinci il oldu. Türkiye genelinde çocuk nüfus, toplam nüfusun yüzde 25,5'ini oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 'İstatistiklerle Çocuk, 2024' verilerini açıkladı. Buna göre Şırnak 37,4 ile çocuk nüfusuna sahip ikinci il olarak belirlendi.

TÜİK, 'İstatistiklerle Çocuk, 2024' verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 25,5'ini çocuk nüfus oluşturdu. Şırnak'ta ise çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 37,4 olduğu belirtildi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken, bunun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 43,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 39,8 ile Şırnak, yüzde 37,4 ile Ağrı, Mardin ve Muş izledi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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