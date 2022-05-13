Sinoplu Vatandaş, Ağaçların Köküne Dökülen Betonu Keserle Kırmak İstedi: "Bu Ağacın Öldüğünü Görmüyor Musunuz?"

SİNOP (ANKA) - MUSTAFA USTA

Sinop'ta devam eden Meydan Projesi kapsamındaki oturma alanı çalışmaları devam ederken ağaçların köküne beton dökülmesi vatandaşların tepkisini çekti. Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz elinde getirdiği keserle betonu kırmaya çalıştı. Müteahhit firmanın yetkilisi, Oğuz'u engellemek istedi. Oğuz, "Bu ağacın öldüğünü niye görmüyorsunuz? Çocuklarımız nasıl nefes alacak? Kaç yılda yetişti bu ağaç" tepkisini gösterdi.

Sinop'taki Meydan Projesi kapsamında; Uğur Mumcu Meydanı üzerinde, eski şehir kulübünün bulunduğu ağaçlık bölgede yapılacak oturma alanı için çalışmalar başladı. Müteahhit firmanın, alanda bulunan ağaçları etrafına beton dökmesi vatandaşın tepkisini çekti.

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, elinde keserle ağaçların dibine dökülen betonu kırmak istedi. Oğuz ile firma görevlisi arasında tartışma çıktı. Görevli, Oğuz'a "Bu böyle olmaz. Bu şekilde zarar veremezsiniz" dedi. Oğuz ise "Ben müteahhite söyledim. Dedi ki 'biz zarar vermeyeceğiz.' Ben de dedim 'rapor alacağım.' 'Eğer haklıysan, kır abla ben de seyredeceğim' dedi.

Oğuz, kendisini engellemek isteyen görevliye "Bu ağacın öldüğünü niye görmüyorsunuz? Çocuklarımız nasıl nefes alacak? Kaç yılda yetişti bu ağaç" dedi. Görevli ise çevrecilerin ilgili yerlere şikayette bulunmasını istedi. Bir başka vatandaş ise "Bu proje değil ihanettir. Ağacın nefes alacağı yere kadar perde beton çekmiş adam. Bu insanların insanlığı bu kadar öldü mü?" tepkisini gösterdi.

Görevli tekrar şikayet yolunu gösterdi. Hale Oğuz ise "Görüştüm, müteahhitle iki kere görüştüm. 'Abla sen haklıysan gel kır, ben seyredeceğim' dedi" diye konuştu. Olay yerine polis geldi.

Sinop Çevre Dostları Dernek Başkanı Hale Oğuz, daha sonra yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Güzelim, kaç yaşında çınarlarımız kepçelerle etrafı kazıldı, kökleri dışarılara çıkartıldı. Koştum geldim, müteahhite dedim, 'ne yapıyorsunuz bunlar insan gibi, bizden daha büyük ağaçlar. Evlat dedim, torunum yaşında müteahhit; 'Buradan ağaç ne hava alabilir ne su alabilir, yağmur suyu bile alamaz, bunları sökün genişlesin' dedim. 'Yok abla' dedi, bunu Ankara'dan peyzaj mimarı çizdi. 'Bak' dedim, 'Bir hocadan bilgi alacağım, eğer böyle yaşayabiliyorsa, tamam uğramam semtine. Ama uygun değilse kıracağım betonları.' O da dedi ki, 'tamam al raporunu eğer öyleyse kır, seyredeceğim' dedi. Bir geldim ki köküne kadar beton dökülmüş."

Sinoplu vatandaş Naim Servet Akpınar, "Bu konuyla ilgili şikayetçi olacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Buralara bu şekilde beton atılmasına kesinlikle müdahale etmeyiz. Burada durur, direniriz. Hangi işlemi yaparlarsa yapsınlar. Bu yapılan işlem aynı zamanda kanunsuzdur" dedi.

Sinoplu vatandaş İbrahim Türk ise, "Bir metreye iki metre eninde beton dökülmüş. Bir facia, çevre faciası. Buna kimse olumlu bir şey söyleyemez" diye konuştu.