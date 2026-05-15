Sinoplu hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Sinoplu hacı adayları, düzenlenen programla dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Sinop İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında, kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Sinop Havalimanı'nda uğurlama programı gerçekleştirildi. Manevi atmosferin hakim olduğu programda duygu dolu anlar yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okunurken, hacı adayları yakınlarıyla vedalaştı. İl Müftüsü Paşa Bektaş yaptığı konuşmada hac ibadetinin İslam'daki önemine dikkat çekerek hacı adaylarına hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Program, İl Müftüsü Paşa Bektaş'ın yaptığı duanın ardından hacı adaylarının tekbir ve salavatlarla kutsal topraklara uğurlanmasıyla sona erdi.

Programa İl Müftü Yardımcısı Metin Aykut, şube müdürleri Hasan Karataş ve Orhan Önal, din görevlileri, hacı adaylarının aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP

