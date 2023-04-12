Sinoplu Çilek Üreticisi: "Enerji Maliyetimiz Çok Yüksek, Aylık 80-90 Bin TL Civarında Faturalar Geliyor"

Sinop’ta topraksız çilek üretimi yapılan seranın sorumlusu İrfan Kümeç, "Enerji maliyetimiz çok yüksek. Aylık 80-90 bin TL civarında faturalar geliyor. Kışın ledleri yakmak zorunda kalıyoruz. Isıtmayı da pelitle karşılıyoruz. Pelit de tonajında son yıllarda hızlı bir artış gösterdi" dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta topraksız çilek üretimi yapılan seranın sorumlusu İrfan Kümeç, "Enerji maliyetimiz çok yüksek. Aylık 80-90 bin TL civarında faturalar geliyor. Kışın ledleri yakmak zorunda kalıyoruz. Isıtmayı da pelitle karşılıyoruz. Pelit de tonajında son yıllarda hızlı bir artış gösterdi" dedi.

Sinop'un Mertoğlu köyünde 7,5 dönüm arazi üzerine kurulan serada üretilen topraksız çilekler, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. 3 yıldır faaliyette olan serada yıllık 100 ton üretim hedefleniyor.

"SERAYI ISITABİLMEK VE AYDINLATABİLMEK İÇİN AYLIK 80- 90 BİN TL FATURA GELİYOR"

Sera sorumlusu İrfan Kümeç, şunları söyledi:

"Burası Sinop'un Mertoğlu köyünde 2020 yılında kuruldu. Seramız 7.5 dönümden oluşuyor. Burada yaklaşık 165 bin fide mevcut. Topraksız çilek yapıyoruz. Yapmış olduğumuz iş modern tarım diye geçiyor. Buradan gerek iç piyasa gerek dış piyasa olmak üzere üretim yapmaya çalışıyoruz. Üretimde 3. yılımız. Bu yıl kışlık çeşit diktik. Kışlık çeşit biraz geç uyandı. İnşallah bu saatten sonra güzel sonuçlar alacağız. Gidişatımız şu an için iyi görünüyor. Sabrina çeşidi ürün kalite ve dayanıklılık olarak, raf ömrü de olarak en üst düzeylerde bir ürün. Ayrıca Sabrina çeşidi ihracatta çok tutulan bir çeşit. O yüzden bu ürünü tercih ettik. Hiç bozulmadan buradan soğuk hava zinciriyle İstanbul'a gönderiyoruz. Oradan kargo uçaklarla yine soğuk hava zinciriyle Dubai'ye, Bahrein'e, Katar'a genellikle Arap ülkelerine ve Kazakistan olmak üzere yaklaşık 7,8 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sinop'ta yaz meyvesinde bir ilki yapıyoruz. Yatırımcımız Yasin Güngör'e teşekkür ediyorum. Sinop'a böyle bir işletme kazandırdı. Buradan bir sürü insan ekmek para kazanıyor ve geçimini sağlıyor. Enerji maliyetimiz çok yüksek. Aylık 80-90 bin TL civarında faturalar geliyor. Kışın ledleri yakmak zorunda kalıyoruz. Isıtmayı da pelitle karşılıyoruz. Pelit de tonajında son yıllarda hızlı bir artış gösterdi. Dediğim gibi en büyük maliyetimiz enerji. Serayı ısıtabilmek ve aydınlatabilmek için aylık 80- 90 bin TL civarında fatura geliyor."