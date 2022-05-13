Sinoplu Çiftçi: "Bir Çiftçinin En Zor Günlerini Yaşıyoruz"

MUSTAFA USTA

Sinoplu çiftçi Emrah Ünal, "Devletin artık buna bir el atması gerekiyor. 800 lira gübre ne demek? Bir çiftçinin en zor günlerini yaşıyoruz. Biz yapacağız, siz yiyeceksiniz" dedi.

"Son dönemlerde artan maliyetler bizi olumsuz etkiledi. Mazot şu anda 23 lira. Bizim traktörün deposu 2,5 - 3 milyara (2,5 – 3 bin liraya) doluyor. Bunu nasıl karşılayacağız? Gübre 800 lira. Düşünemiyorum. Geçen sene 200 TL falandı. Bu şekilde bu iş zaten yürümez. Devletin artık buna bir el atması gerekiyor. 800 lira gübre ne demek? Bir çiftçinin en zor günlerini yaşıyoruz. Biz yapacağız siz yiyeceksiniz. Devletin el atması gerekiyor.

Ben geçen sene 20-25 milyarlık (20-25 bin liralık) ilaç aldım. Bu sene 42 milyarlık (42 bin liralık) aldım Fiyat arttı, yarı yarıya. Sadece ilaca 42 bin. Bunun yanında 35 milyarlık (35 bin liralık) mazot aldım, geçen sene 7 milyarlık (7 bin liralık) mazot yaktım. Gübreye de para verdim, 800 bin lira (800 lira) bir gübrenin çuvalı. Umudumuz var, devlet de biraz el atarsa. Herkes şey bekliyor, devletten."