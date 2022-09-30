Son dakika haberleri! Küçük yaşlarda öğrendiği saatçilik mesleğiyle 33 yıldır zamanı ayarlıyor

Küçük yaşlarda öğrendiği saatçilik mesleğiyle 33 yıldır zamanı ayarlıyor

SİNOP Sinop'ta küçük yaşlarda babasından öğrendiği saat tamirciliği mesleğini 33 yıldır sürdüren Ali Özpeker, yeni usta yetişmediğinden mesleğinin tükenme noktasına geldiğini söyledi.

Sinop'ta küçük bir dükkanda 33 yıldır saat tamirciliği yapan Ali Özpeker(57), çocukluk yaşlarında babasından izleyerek öğrendiği mesleğini sürdürüyor. Şimdiki nesilden eskisi gibi ustalar yetişmediğini söyleyen Özpeker, hizmet sektöründen sanatçılarına çok ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Piyasada çok kıymetli saatlerin olduğunu belirten Özpeker, kendilerinden sonra o saatlerin tamirini yapacak usta kalmayacağından yakındı.

Babasını tamir yaptığı zamanlarda merak edip izleyerek bu mesleği öğrendiğini söyleyen Özpeker, 33 yıldır mesleğini sürdürüyor. Özpeker, "Eskiden çok daha yoğundu şimdi eskiye nazaran yoğunluk azaldı. Eskiden ucuz saatler vardı, şimdi de pahalı saatler var. Genelde elektronik pille çalışan saatler. Bin liradan başlıyor, buraya gelen 100 bin TL'lik saatler var. Piyasada böyle saatler var ama bunu açıp kapatacak, pilini değiştirecek bir usta yani sanatkar yok. Kaldır-at tabir edilen saatlere ilgi gösteriyor vatandaş belki ama 4-5 bin TL'lik saati kaç kişi atabilir? Mesela bu saati bir yere getirmiş pil taktırmış, o kişi contayı düşürmüş incelememiş ilgilenmemiş. Su alacak sonuçta, vatandaş da atmaya mecbur kalacak. Bunu yapacak usta kalmadı artık. Bir saatin tamiri söküp takıldığı zaman en az 2-3 saat sürüyor. İnce işçilik gerektirir, gözümde 3 numara gözlük var bir de mercekle çalışıyorum" diye konuştu.

"Yeni nesil sadece para kazanmaya odaklı"

Yeni kuşaklarda kendileri gibi yetişen usta olmadığını belirten Özpeker, "Yeni nesil hizmet etmek değil de sadece para kazanmaya odaklı olduğu için kolay iş çok para peşinde, zorluğa gelmez. Bir saatin pil değiştirmesini ben yaparken 10 dakikamı alır, içini temizlemem contalarını yağlamam tozunu almam. Yeni nesiller emek vermiyorlar genel olarak. Hemen açıyor kapağını takıyor pili, hangi pili taktığı önemli değil. Her saatin kullandığı numaralar var, bazı kaliteli saatlere kötü pil takılmaz, kendi pili hariç takılmaz. Vatandaş pili takıp gönderiyor, pil içinde aktığı zaman onun cezasını kim çekecek" ifadelerini kullandı.

"Hizmet sektöründen sanatçılara çok ihtiyaç var"

Sanatçılık içeren hizmet sektörünün eksikliğinden yakınan Özpeker, "Biz evlatlarımızı fazla seviyoruz ve şımartıyoruz. En kolayı ona sunmaya çalışıyoruz. Bu işin bedellerini biz çektiğimiz için o çekmesin istiyoruz. Genelde anne babalar bu şekildedir, evlatlarını rahat ettirmek isterler. Ama bir bedeli olmadan rahat verince her zaman rahatı bulamayacağı için bir eksiklik oluyor. Mesela sanayide de görüyoruz çırak yok, vatandaşa zor geliyor. Bunlar da aynı bu şekilde, cidden bulamıyoruz. Okuyacak da nereye kadar okuyacak, süper zeka olması lazım. Üniversite mezunları boş geziyor, orada burada zor şartlarda geçimini sağlamaya çalışıyor. Yıllarca okuyor ama böyle hizmet sektöründen sanatçılara çok ihtiyaç var" şeklinde konuştu.