Sinop yerel haberi... Sinop Belediyesi'nden Anlamlı Konser Yerel Haberler Edinilen Sinop haberine göre Sinop Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'u ziyaretinin 94. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenledi. Sinop Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'u ziyaretinin 94. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenledi. Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'nda düzenlenen konserde ilk olarak Grup İz sahne aldı. Belediye Başkanı Barış Ayhan, performanslarıyla göz dolduran gruba günün anısına hediye takdiminde bulundu. Grup İz konserinin ardından 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Başkan Ayhan'a, Atatürk'ün Sinop'a gelişini konu alan 16 Eylül 1928 tarihli tamamı eski Türkçe baskılı nüshası ve tercümeli Cumhuriyet gazetesi hediye etti. Başkan Ayhan, aldığı hediyenin değerine vurgu yaparak, Cengiz Demirel'e teşekkür etti. Gecenin sürprizi ise "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" şarkısıyla sahneye çıkan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir oldu. Sinop'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, izleyicilere gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Konser, Başkan Ayhan'ın, Faruk Demir'e hediye takdiminde bulunması ile son buldu. Kaynak: ANKA / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Sabahattin Ali Sinop Yerel Haberler

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