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Sinop yerel haberi: Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'dan Büyükerşene Ziyaraet

Sinop yerel haberi: Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'dan Büyükerşene Ziyaraet

Yerel Haberler

Sinop yerel haberi | Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’ı makamında ağırladı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz  Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Eskişehir  Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı makamında ağırladı.

Ziyarette Büyükerşen'in şehircilik çalışmalarının Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Başkan Ayhan, "Yılmaz Hoca belediyecilikte Türkiye'ye örnek, doğan bir isim. Başarılı çalışmalarını her daim yakından takip ediyoruz. Eskişehir'in bugün şehircilik, kültür, sanat başta olmak üzere her alanda geldiği nokta çok önemlidir. Eskişehir çok güzel bir şehir. Ben de bu şehrin mimarı Yılmaz Büyükerşen ile bir arada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Büyükerşen de Sinop'ta başarılı belediyecilik çalışmaları ile  Ayhan'ın çok güzel ve örnek işler başardığını belirterek kendisini ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Büyükerşen, nazik ziyaret nedeniyle Başkan Ayhan'a teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ANKA / Yerel

Yılmaz Büyükerşen Barış Ayhan Eskişehir Sinop Yerel Haberler

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