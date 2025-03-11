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Sinop Valisi'nden Yetim Çocuklara Moral Mektubu

Sinop Valisi'nden Yetim Çocuklara Moral Mektubu
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yetim ve öksüz çocuklara gönderdiği mektupta, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Mektuba 240 çocuk cevap yazarak hayallerini paylaştı. Vali Özarslan, çocukların isteklerini yerine getirerek onlara moral verdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yetim ve öksüz çocuklara moral ve destek amacıyla bir mektup gönderdi. Mektubunda, devletin şefkatli elinin her zaman çocukların yanında olduğunu vurgulayan Vali Özarslan, çocuklara yalnız olmadıklarını hatırlattı ve onlara umut verdi.

Vali Özarslan'ın mektubuna karşılık olarak, 240 öksüz ve yetim çocuk, duygu ve düşüncelerini içeren cevap mektuplarını yazdı. Mektuplarında, geleceğe dair dileklerini paylaşan çocuklar, "hayallerini ve isteklerini" ifade etti.

Vali Özarslan, mektupları titizlikle okuyarak, çocukların dile getirdiği taleplerin yerine getirilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda, Dikmen ilçesinde anneleriyle birlikte yaşayan dört yetim kardeşi ziyaret ederek, çocukların mektuplarında belirtilen isteklerini yerine getirdi. Ziyarette, çocukların mutluluğuna ortak olan Vali Özarslan, onlarla yakından ilgilenerek, devletin şefkatli elini hissettirdi.

Çocukların her zaman yanlarında olduklarını, devletin şefkatli elini hissettiren Vali Özarslan, "Devletimiz, her zaman evlatlarımızın yanında. Onların yüzündeki gülümsemeye vesile olmak bizim için en büyük mutluluk" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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