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Sinop Üniversitesi Yerleşkesine Külliye Niteliğinde Yeni Camii İnşaatı Devam Ediyor

Sinop Üniversitesi Yerleşkesine Külliye Niteliğinde Yeni Camii İnşaatı Devam Ediyor
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Sinop Üniversitesi Yerleşkesi'nde inşa edilen cami, 5 bin metrekare alan üzerinde inşa ediliyor ve 1700 kişilik kapasiteye sahip. Hayırseverlerin desteğiyle ilerleyen inşaatta cami yanı sıra sosyal donatı alanları da bulunacak.

Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camii inşaat çalışmaları iş insanları ve hayırseverlerin desteği ile hız kesmeden devam ediyor.

Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve bin 700 kişinin aynı anda namaz kılabileceği büyüklükte yapımı sürdürülen Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camii, kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin bilimsel çalışmalarına da ev sahipliği yapabilecek özel bir külliye olarak inşa ediliyor. 26 Temmuz 2024 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreni sonrası inşaatına başlanan caminin kaba inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

İnşaatla ilgili bilgi veren Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Cami Yaptırma, Yaşatma ve Hizmet Derneği Başkanı Hakkı Bafralı, "Burası bildiğiniz üzere Sinop'un en yoğun lokasyonlarından birisi konumunda. Otogar, hastane, 15 bin üniversite öğrencisi ve KYK yurtları ile bu bölge insan hareketliliğin en yoğun olduğu yerlerden birisi haline geldi. Camimizin yaklaşık yüzde 60'ını tamamladık. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum ki bu külliye tamamen hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile inşa ediliyor. Camimizin yaklaşık maliyetinin yüzde 51'ini karşılamayı taahhüt eden Ayancıklı iş adamı Mustafa Özdemir başta olmak üzere birçok hayırseverin destekleri ile camimiz bu noktaya geldi. Bundan sonraki süreçte de yapacak epeyce bir işimiz var. Bu süreci yine hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile tamamlayacağız" dedi.

Külliye hüviyetinde olacak camide kütüphane, toplantı salonları, çalışma odaları gibi birçok sosyal donatı alanları bulunacak. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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