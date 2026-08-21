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Sinop Türkeli'nde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Denize Girmeyin

Sinop Türkeli'nde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Denize Girmeyin
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Sinop'un Türkeli ilçesinde 21 Ağustos Cuma günü beklenen kuvvetli rüzgar (28-35 km/s) ve 1,2 metreye ulaşacak dalga yüksekliği nedeniyle Kaymakamlık, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Can güvenliği için sahillerde denize giriş uygun görülmedi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları ve kuvvetli rüzgar nedeniyle kaymakamlık tarafından vatandaşlara denize girilmemesi yönünde uyarı yapıldı.

Türkeli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Sinop Meteoroloji Müdürlüğü ve Sinop Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan son verilere dikkat çekildi. 21 Ağustos Cuma günü ilçe sahillerinde rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden (gündoğusu ve poyraz) ortalama 28-30 km/s hızla eseceği, yüksek değerlerde ise 33-35 km/s hıza kadar ulaşacağı belirtildi.

Rüzgarın etkisiyle sahillerdeki dalga yüksekliğinin 0,8 ile 1,2 metre arasında olması bekleniyor. Kaymakamlık, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi ve can güvenliğinin sağlanması adına ilçe genelindeki sahillerde denize girilmesinin uygun görülmediğini duyurarak vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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