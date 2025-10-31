Sinop'un Fethinin 811. Yıldönümü Kutlamaları Hazırlıkları Başladı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop'un fethinin 811. yıl dönümünün kente yakışır şekilde, geniş kapsamlı etkinliklerle kutlanacağını açıkladı.

Sinop Valiliği toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Özarslan, 3 Kasım 1214'te Sinop'u fetheden Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus'u rahmetle anarak tüm vatandaşları 3 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek kutlama programlarına davet etti.

"Tarihimizi bilmezsek başkalarının kahramanlarına hayran oluruz" diyen Vali Özarslan, Sinop'un fethinin Türk tarihi açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak şunları söyledi:

"Biz bu güzel coğrafyaya hangi fedakarlıklarla sahip olduğumuzu bilirsek, taşına suyuna daha anlamlı bakarız. Sinop, Konya, Sivas, Amasya, Alanya ve Antalya arasında derin bir kültürel bağ var. Bu bağı güçlendirmek, fetih ruhunu yaşatmak için çalışıyoruz."

Vali Özarslan, fetih kutlamalarının geçen yıl ilk kez kapsamlı biçimde kutlandığını hatırlatarak bu yılki programın daha da zenginleştirildiğini belirtti. Etkinlikler kapsamında Alaaddin Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek, Sinop Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde Fetih Anıtı açılışı yapılacak. Ayrıca, Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür ve Turizm Derneği Mehteran Takımı sahne alacak.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek "Benim Fetih Destanım: Sinop 1214" konulu yapay zeka kısa film yarışması ve ödül töreniyle gençlerin tarihe ilgisinin artırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra "Sinop'un Fethi ve Türk Tarihi Açısından Önemi" konulu panel düzenlenecek, Lonca Kapısı'nda anma programı yapılacak.

Etkinlikler, Jandarma Mehteran Komutanlığı eşliğinde gerçekleştirilecek Fetih Yürüyüşü ve Jandarma Bando Komutanlığının konseriyle sona erecek. - SİNOP