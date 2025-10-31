Haberler

Sinop'un Fethinin 811. Yıldönümü Kutlamaları Hazırlıkları Başladı

Sinop'un Fethinin 811. Yıldönümü Kutlamaları Hazırlıkları Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop'un fethinin 811. yıl dönümünü kutlamak üzere geniş kapsamlı etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. 3 Kasım 2025'te yapılacak kutlamalarda kültürel etkinlikler ve gençler için yarışmalar yer alacak.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop'un fethinin 811. yıl dönümünün kente yakışır şekilde, geniş kapsamlı etkinliklerle kutlanacağını açıkladı.

Sinop Valiliği toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Özarslan, 3 Kasım 1214'te Sinop'u fetheden Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus'u rahmetle anarak tüm vatandaşları 3 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek kutlama programlarına davet etti.

"Tarihimizi bilmezsek başkalarının kahramanlarına hayran oluruz" diyen Vali Özarslan, Sinop'un fethinin Türk tarihi açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak şunları söyledi:

"Biz bu güzel coğrafyaya hangi fedakarlıklarla sahip olduğumuzu bilirsek, taşına suyuna daha anlamlı bakarız. Sinop, Konya, Sivas, Amasya, Alanya ve Antalya arasında derin bir kültürel bağ var. Bu bağı güçlendirmek, fetih ruhunu yaşatmak için çalışıyoruz."

Vali Özarslan, fetih kutlamalarının geçen yıl ilk kez kapsamlı biçimde kutlandığını hatırlatarak bu yılki programın daha da zenginleştirildiğini belirtti. Etkinlikler kapsamında Alaaddin Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek, Sinop Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde Fetih Anıtı açılışı yapılacak. Ayrıca, Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür ve Turizm Derneği Mehteran Takımı sahne alacak.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek "Benim Fetih Destanım: Sinop 1214" konulu yapay zeka kısa film yarışması ve ödül töreniyle gençlerin tarihe ilgisinin artırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra "Sinop'un Fethi ve Türk Tarihi Açısından Önemi" konulu panel düzenlenecek, Lonca Kapısı'nda anma programı yapılacak.

Etkinlikler, Jandarma Mehteran Komutanlığı eşliğinde gerçekleştirilecek Fetih Yürüyüşü ve Jandarma Bando Komutanlığının konseriyle sona erecek. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Fatih Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir teknik adamla daha yollar ayrıldı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.