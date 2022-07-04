Sinop'taki Tatlıca Şelalesi'ne Gitmek İsteyenler 8 Km Yürümek Zorunda Kalıyor: "Devlet Bir An Önce Bu Yolu Açsın"

MUSTAFA USTA

Sinoplu Ferdi Poyraz Aslan, Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelalesi'ne giden yolu, özel mülkünden geçtiği gerekçesiyle ulaşıma kapattı. Şelaleye gitmek için yaklaşık 8 kilometre yürümek zorunda kalan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Devlet nasıl müsaade eder böyle bir olaya? Böyle saçma şey mi olur? Bu yolu acilen açsınlar" dedi.

Ferdi Poyraz Aslan isimli vatandaş, Sinop'un Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelalesi'ne giden yolu, özel mülkünde geçtiği ve kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle iş makineleriyle toprak yığarak ulaşıma kapattı. Şelaleye gitmek isteyen vatandaşlar, yol ulaşıma kapandığı için yaklaşık 8 kilometre yürümek zorunda kalıyor.

Şelaledeki işletmenin sahibi Ömer Bozkurt ve işletme çalışanları, buraya gelen vatandaşları, yolun şelale bölümünde kalan tarafta araçlar ile taşımaya çalışıyor. Vatandaşlar ise araçlarını şelalenin yaklaşık 8 kilometre uzağında bırakarak yürümek zorunda kaldıklarını belirterek yolun bir an önce devlet tarafından açılmasını istiyor.

"BU YOLU ACİLEN AÇSINLAR"

Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Burada bir şelale var. Tabiat parkı olduğu halde nasıl kapatıyorlar? Devlet nasıl müsaade eder böyle bir olaya? Böyle saçma şey mi olur? Biz, Sinoplu değiliz. Dışarıdan geldik, gezip görmeye. Bu yolu acilen açsınlar" diye konuştu.

Diğer vatandaşlar ise "Biz, böyle bir olaya kesinlikle itiraz ediyoruz. Yolun kapanma şansı yüzde sıfır. Yetkililerden buranın açılmasını talep ediyoruz. Biz bu şehrin insanı değiliz ama turistik bir yer olarak gelen herkesin bu şekil ile karşılaşmamasını diliyoruz" dedi.

"BU YOLUN YILLARCA KAMULAŞTIRILMADAN KULLANILMIŞ OLMASI KAMUNUN SUÇUDUR"

Sinop Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu da "Oradaki yol zaten eski bir yol. Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan bir yol olması gerekir. Dolayısıyla sorumluluğun İl Özel İdaresi'nde olması gerekir diye düşünüyorum. Bundan 5-6 yıl önce turizm yolları çalışması yapılıyordu. Sanırım Erfelek Şelalesi yolu yapılamadı. Dahil edilemedi. Dahil edilseydi o zaman bu sorun çözülmüş olurdu. Bu yolun yıllarca kamulaştırılmadan kullanılmış olması kamunun suçudur. Burada sorumlu İl Özel İdaresi gibi görünüyor" diye konuştu.

"VALİLİĞİN ORAYI KAMULAŞTIRMASI LAZIM"

Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, "Bu vatandaş, geçen yıl da orayı kapatmıştı. Biz rica ettik, açtırdık. Biz, Erfelek Belediyesi olarak bu konuda yetkili değiliz. Valiliğin orayı kamulaştırması lazım" dedi.

ANKA / Yerel