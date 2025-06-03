Sinop'taki Hastanede Kimyasal Patlama: 1 Tutuklama

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesindeki Devlet Hastanesinin acil servisinde meydana gelen kimyasal madde kaynaklı patlamayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Haziran saat 23.30 sıralarında, hastanede görevli hemşirenin alkol dolumu yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada, acil serviste görev yapan bir hemşire yaralandı.

Görgü tanığı, kadın hemşire alkol dolumu yaptığı esnada, bir başka hemşirenin çakmakla şaka yapmaya çalıştığını, bu sırada alevlenen alkolün patladığını öne sürdü.

Yüzünde yanıklar oluşan hemşirenin ameliyata alınacağı öğrenildi.

Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, patlamaya sebep olduğu belirlenen V.T. isimli erkek hemşire gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesi alınan V.T, tutuklanarak cezaevine gönderildi.