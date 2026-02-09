Haberler

Sinop'Ta Yunuslar Balıkçı Teknesine Eşlik Etti

Güncelleme:
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında yunus sürüsünün balıkçı teknesine eşlik etmesi görsel bir şölen oluşturdu. Yunusların tekneye kılavuzluk ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta balıkçı teknesinin önünde seyreden yunus sürüsü adeta görsel şölen oluşturdu. Yunusların tekneye "kılavuz kaptanlık" yaptığı anlar kayıtlara yansıdı.

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında seyreden balıkçı teknesine yunuslar eşlik etti. Tekneyle yarışan yunusların o anları cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Yunusların tekneyle birlikte hareket ettiği anlar görsel şölen oluşturdu. Sayıları oldukça fazla olan yunuslar bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

