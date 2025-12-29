Sinop'ta Yoğun Yağış Tarım Arazilerini Sular Altında Bıraktı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışları sebebiyle binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Sinop'ta son günlerde yoğun yağmur ile eriyen karlar taşkına neden oldu. Özellikle Abalı mevkisinde yaşanan taşkınlar, tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Sinop'ta etkili olan yağmur ve kar günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Hızla şiddetlenen yağmur ve kar, cadde ve sokaklarda su birikintilerine sebep oldu ve rögar kapakları taştı. Trafikte aksamalar meydana geldi.