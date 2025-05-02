Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 30 Gram Bonzai Ele Geçirildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 30,25 gram bonzai ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.
Sinop'ta zehir operasyonu
SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30,25 gram bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde bir şahsa ait ev ve işyerine adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 30,25 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel