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Sinop'ta UTTS Taktıran Araç Sahibinin Kumanda Sorunu

Sinop'ta UTTS Taktıran Araç Sahibinin Kumanda Sorunu
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Sinop'ta araç sahibinin Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) taktırmasının ardından uzaktan kumandasının çalışmadığını iddia etmesi, cihazın montajı sırasında uyum sağlanmadığını ortaya koydu.

Sinop'ta, aracına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) taktıran bir vatandaş, sistemin takılmasının ardından aracının uzaktan kumandasının çalışmadığını iddia etti.

Sinop'ta yaşayan gazeteci Osman Aksu, UTTS cihazını taktırmak amacıyla aracını bir yetkili servise götürdü. Sistem takıldıktan sonra aracının uzaktan kumandasının çalışmadığını fark eden Aksu, büyük şaşkınlık yaşadı. Aksu, "Devletin koyduğu kurallara uyan bir insanım. UTTS zorunluluğu çıkınca hemen ödemesini yaptım, yetkili servise giderek cihazı taktırdım. Cihaz takılana kadar aracımda bir problem yoktu. Şu anda benim aracımın kapıları kapanmıyor ve açılmıyor. Bu araçların teknik bir özelliği var. Aracın yanında başka bir sinyal var ise yani jammer gibi algılıyor ve araç uzaktan kumanda alıcısını kapatıyor. Şu anda ben aracımı park ettiğimde kapatamıyorum" dedi.

Firma ile yaptığı iletişimde de çözüm bulamadığını söyleyen Aksu, "Firmayı aradım. Bununla ilgili iki kez şikayet yazmama rağmen dönüş olmadı. Bunu takan firmaya gittim ne yapabilirim diye, onlar da ne yapacağını bilmiyor. Çünkü bu parçayı buraya taktılar, fakat denemeden taktılar. Öyle bir taktılar ki bunu buraya yapıştırdılar. Bunu şu anda söktürdüklerinde parça zarar görüyor. Parça zarar gördüğü zaman geri takamıyorlar. Bunu takmadan önce arabaya uyum sağlıyor mu diye deneselerdi olurdu. Dolayısıyla onlarda bilmiyor. Ben ilkim. Kobay gibi gittim taktırdım. Şimdi bir kaç gün bekleyeceğim. Ondan sonra alın size UTTS diye bunu çekiçle sökeceğim. Bana bunu satan firmanın kapısına atacağım. Ben mağdur oldum. Normal bir araç için bu olmayabilir ama bu araç böyle başka bir sinyal var ise kumanda çalışmıyor. Bu araç kapıları anahtarla da kilitlenmiyor" şeklinde konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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