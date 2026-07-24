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Sinop'ta Tarım Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Sinop'ta Tarım Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe müdürlerinin katılımıyla tarımsal faaliyetleri, projeleri ve denetim çalışmalarını değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısı düzenledi. Müdür Fatih Önlem, kurumlar arası iş birliğiyle tarımın geliştirileceğini vurguladı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, il genelindeki tarımsal faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla İlçe Müdürleri Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Müdür Yardımcıları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürleri katıldı. Toplantıda, Sinop genelinde yürütülen tarımsal faaliyetler, devam eden projeler, üretim planlaması, denetim çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.

Katılımcılar, tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, ilçelerdeki mevcut durum ve ihtiyaçlar konusunda görüş alışverişi yaptı. Toplantıda ayrıca, üreticilere yönelik hizmetlerin daha etkin yürütülmesi ve tarımsal üretimin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, Sinop tarımının daha etkin ve verimli şekilde geliştirilmesi amacıyla çalışmaların koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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