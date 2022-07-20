Sinop'ta sürü yönetimi elemanı ve hayvan yetiştiriciliği kursu açıldı

Sinop'ta denetimli serbestlik yükümlüsü ve eski hükümlülerine yönelik sürü yönetimi elemanı ve hayvan yetiştiriciliği kursu başladı.

Adalet Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ortaklaşa olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda Denetimli Serbestlik Yükümlüsü ve eski hükümlülerine yönelik Sürü Yönetimi Elemanı ve Hayvan Yetiştiriciliği kursu başladı.

Konu ile ilgili Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Sürü Yönetimi Eğitimini tamamlayan, sınavlarda başarılı olan yetiştiricilerimiz sertifika sahibi olacaklardır. Böylece sertifika sahibi olanların Hayvan yetiştiriciliği konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip bireylerin oluşmasına katkı sağlanarak rehabilitasyonuna faydalı olunacaktır. Ayrıca katılımcıların alacakları belge ile Sinop Koruma Kurulu Başkanlığına başvuru yaparak İŞKUR ve KOSGEB hibe destekleri ile iş yeri açmaları ya da var olan işletmelerini büyüterek yaşam kalitelerini artırmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hükümlü ve eski hükümlülere yönelik çeşitli alanlarda kurs açılması planlanmakta olup, başvurular müdürlükçe alınmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kurs Süresince Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Fatih Şahin, Veteriner Hekim Kazım Üstün ve Ziraat Mühendisi (zooteknist) Ş. Suat Aydın tarafından eğitim verilecek. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel