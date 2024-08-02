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Sinop'ta Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Anma Günü Etkinliği düzenlendi

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Sinop Aile Dostluk Eğitim ve Kültür Derneği (SADER) ve Sinop İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 8. Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Anma Günü Etkinliği, Seyyid Bilal Camisi'nde gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve cuma namazının ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Etkinliğe Sinop Valisi, Sinop Üniversitesi Rektörü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sinop'ta, "8. Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Anma Günü Etkinliği" yapıldı.

Sinop'un önemli manevi değerlerinden ve Anadolu'nun ilk şehitlerinden Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri, Sinop Aile Dostluk Eğitim ve Kültür Derneği (SADER) ve Sinop İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Bu yıl 8'incisi düzenlenen "Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Anma Günü Etkinliği", Seyyid Bilal Camisi'nde gerçekleştirildi. Programda, İl Müftüsü Paşa Bektaş, İl Müftü Yardımcısı Dr. Abdullah Salman ve Seyyid İbrahim Bilal Camii İmam Hatibi Selahaddin Başkaya tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kılınan cuma namazının ardından vatandaşlara pilav, ayran, kek ve su ikramında bulunuldu.

Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Anma Etkinliği'nin bu yıl 8'incisini düzenlediklerini belirten SADER Başkanı İlyas Aktaşgil, etkinliği ilerleyen yıllarda da sürdüreceklerini ifade etti.

Anma programına, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik yapılan dua ile son buldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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